Обыски проходят у главы Бабаюртовского района Дагестана

14.12.18 10:34

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Силовики проводят обыски у главы Бабаюртовского района Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Эльдара Карагишиева, а также в его жилых домах, расположенных в селе Бабаюрт и в городе Каспийск, проводятся обысковые мероприятия силовыми структурами УФСБ и МВД по Республике Дагестан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятия проводятся по факту возможной причастности Э.Карагишиева к хищению бюджетных денежных средств в размере 9,5 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт здания средней школы N1 села Бабаюрт имени Арзулумова.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.