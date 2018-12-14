Три тепличных комплекса общей площадью свыше 200 га появятся в Ростовской области

14.12.18 10:45

© РИА Новости. Игорь Агеенко

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Три новых тепличных комплекса общей площадью свыше 200 гектаров планируется построить в Ростовской области в течение ближайших двух-трех лет, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров журналистам в четверг.

"На подходе у нас строительство трех больших комплексов от трех разных инвесторов. Каждый комплекс по 70 га, с разными технологиями. Это проекты с глубокой проработкой. Для двух уже выделены земельные участки. Думаю, что два из трех, точно приступят к проектам в 2019 году", - сказал он.

В.Гончаров напомнил, что в сентябре 2018 года ООО "Донская усадьба" ввело I очередь тепличного комплекса стоимостью 4,2 млрд рублей. Площадь построенных тепличных корпусов составляет 14,7 га, мощность - 11 тыс. тонн овощей в год.

Также на завершающей стадии находится I очередь проекта тепличного комплекса в Веселовском районе Ростовской области стоимостью 3,2 млрд рублей, строительство которого ведет ООО "Премиум Тула" (Ростовская область). Проект предусматривает выращивание овощей и земляных культур на площади 6,3 га, мощность тепличного комплекса составит 3,2 тыс. тонн продукции в год.

"Думаю, что тепличный комплекс в Веселовском районе Ростовской области будет запущен в первом квартале 2019 года", - сказал В.Гончаров.

В настоящее время реестр инвестиционных проектов в сфере АПК высокой степени проработки в Ростовской области насчитывает 35 проектов общей стоимостью 193 млрд рублей, из них 10 проектов на сумму около 48 млрд рублей находятся в стадии реализации. Остальные проекты должны быть завершены до 2030 года.