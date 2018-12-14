Мостовой переход через Севастопольскую бухту может обойтись в 40 млрд рублей

14.12.18 10:56

© РИА Новости. Василий Батанов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Мостовой переход через Севастопольскую бухту, который соединит Северную и Южную стороны Севастополя, и сопутствующий проекту транспортный коридор могут обойтись в 40 млрд рублей, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды - Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", - сказал Д.Овсянников в интервью журналу "Деловой Крым".

Отвечая на вопрос, принято ли окончательное решение о типе транспортного перехода через бухту и каким он будет - мост или тоннель - Д.Овсянников ответил: "Мост. Это оптимальный вариант, который устраивает и военных".

Как сообщалось, идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые озвучена на встрече президента России Владимира Путина с Д.Овсянниковым в сентябре 2017 года. По ее итогам глава государства поручил губернатору Севастополя проработать возможные варианты строительства.

Сейчас между Северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

В свою очередь генеральный директор государственного унитарного предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, интервью с которым также опубликовано в журнале, отметил необходимость реконструкции Керчь-Еникальского канала (морской судоходный канал в Керченском проливе - ИФ), который связывает Азовское и Черное моря.

"Он нуждается в реконструкции, которая практически никогда не проводилась", - сказал А.Волков.

По его словам, помимо Керчь-Еникальского канала - основного судоходного маршрута, есть проблемы и с подходными каналами. "К примеру, за последние три года идет заиливание подходного канала к Керченскому торговому порту и Керченскому рыбному порту - он потерял три метра глубины. Теперь нужны колоссальные средства, миллиарды рублей, чтобы снова углубить канал", - отметил А.Волков.

"Сейчас возможности портов сужены, мы не можем принимать в Керчи суда с осадкой более пяти метров - то есть водоизмещением более 3-5 тысяч тонн", - подчеркнул он.

Керчь-Еникальский канал создан в конце XIX века. Его первоначальная глубина составляла 5,7 м. В начале ХХ века канал углубили до 6,4 м, затем - до 7,3 м. В 1970 году проходная осадка по нему была объявлена в 8 метров.