В прямом эфире: российские космонавты взяли пробы с отверстия в обшивке "Союза"
  
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
   
На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
14.12.18 10:56

Мостовой переход через Севастопольскую бухту может обойтись в 40 млрд рублей

© РИА Новости. Василий Батанов
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Мостовой переход через Севастопольскую бухту, который соединит Северную и Южную стороны Севастополя, и сопутствующий проекту транспортный коридор могут обойтись в 40 млрд рублей, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды - Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", - сказал Д.Овсянников в интервью журналу "Деловой Крым".

Отвечая на вопрос, принято ли окончательное решение о типе транспортного перехода через бухту и каким он будет - мост или тоннель - Д.Овсянников ответил: "Мост. Это оптимальный вариант, который устраивает и военных".

Как сообщалось, идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые озвучена на встрече президента России Владимира Путина с Д.Овсянниковым в сентябре 2017 года. По ее итогам глава государства поручил губернатору Севастополя проработать возможные варианты строительства.

Сейчас между Северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

В свою очередь генеральный директор государственного унитарного предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, интервью с которым также опубликовано в журнале, отметил необходимость реконструкции Керчь-Еникальского канала (морской судоходный канал в Керченском проливе - ИФ), который связывает Азовское и Черное моря.

"Он нуждается в реконструкции, которая практически никогда не проводилась", - сказал А.Волков.

По его словам, помимо Керчь-Еникальского канала - основного судоходного маршрута, есть проблемы и с подходными каналами. "К примеру, за последние три года идет заиливание подходного канала к Керченскому торговому порту и Керченскому рыбному порту - он потерял три метра глубины. Теперь нужны колоссальные средства, миллиарды рублей, чтобы снова углубить канал", - отметил А.Волков.

"Сейчас возможности портов сужены, мы не можем принимать в Керчи суда с осадкой более пяти метров - то есть водоизмещением более 3-5 тысяч тонн", - подчеркнул он.

Керчь-Еникальский канал создан в конце XIX века. Его первоначальная глубина составляла 5,7 м. В начале ХХ века канал углубили до 6,4 м, затем - до 7,3 м. В 1970 году проходная осадка по нему была объявлена в 8 метров.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
.
  14.12.18 12:39
Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году
.
  14.12.18 12:13
18-градусный мороз ожидается в Москве в ночь на понедельник
.
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро
.
  13.12.18 13:48
Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года
.
  13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
.
  13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
.
  13.12.18 09:52
Собянин уволил председателей Москомстройинвеста и Москомархитектуры
.
  13.12.18 08:44
Минимальная пенсия в Москве в 2019 году составит как и прежде 17,5 тыс. рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket