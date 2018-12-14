Обыски прошли в фирме "НИТА" в Петербурге в рамках дела о мошенничестве на 350 млн рублей

14.12.18 11:09

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах ООО "Фирма "Новые информационные технологии в авиации" (НИТА) в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с ущербом в 350 млн рублей.

"Подтверждаем факт участия сотрудников в проводившихся оперативно-следственных действиях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ в четверг, не уточнив подробностей.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, 12 декабря оперативники экономической полиции и ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ УМВД России по Петербургу и Ленобласти по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

"В рамках обысков, проведенных в офисе и на производственной территории ООО "Фирма "Новые информационные технологии в авиации", а также в ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский университет гражданской авиации", сотрудниками МВД и ФСБ разыскивались доказательства преступных деяний, совершенных должностными лицами ООО "Фирма "НИТА" при выполнении договора на поставку в вуз полноразмерного тренажера пассажирского самолета "Бомбардье CRJ200", выполняемого в рамках федеральной целевой программы", - сообщил собеседник.

По словам источника, следствие имеет вопросы к ректорату вуза по поводу дорогостоящего оборудования, которое было поставлено ООО "Фирма НИТА" в рамках данного контракта в ненадлежащем состоянии и принято заказчиком.

Сумма ущерба, по версии следствия, составляет порядка 350 млн рублей.