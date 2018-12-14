Более 720 млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот в Коми в ближайшие три года

14.12.18 11:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 2 тысяч детей-сирот необходимо обеспечить жильем в Коми, у половины из них уже наступило право на получение жилплощади, сообщает пресс-служба парламента республики.

"На ближайшие три года планируем на эти цели еще 723,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 181 млн рублей. Конечно, этого явно недостаточно для скорого решения вопроса", - цитирует пресс-служба председателя Госсовета Коми Надежду Дорофееву.

Как она отметила на заседании комиссии по социальным вопросам совета законодателей России, в этом году в бюджете Коми на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 218,7 млн рублей, а необходимо в десять раз больше - 2,2 млрд рублей.

По словам Н.Дорофеевой, парламент Коми направит в комиссию предложения по совершенствованию закона об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.