Глава Тверской области назначил министров строительства и ЖКХ

14.12.18 11:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал приказы о назначении двух министров, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Министерство строительства Тверской области возглавил Сергей Тарасов. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ региона. С 2013 по 2018 год занимал руководящие должности в органах власти и организациях разных регионов", - говорится в сообщении.

Руководить министерством энергетики и ЖКХ региона будет Александр Цветков. С 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике, с 2018-го работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

"О том, что вместо министерства строительства и ЖКХ Тверской области будут созданы два органа исполнительной власти - министерство строительства и министерство энергетики и ЖКХ, губернатор Игорь Руденя сообщил 11 декабря в ходе заседания регионального правительства. Решение принято в целях повышения эффективности реализации нацпроектов", - пояснили в пресс-службе.

"Мы должны принять активное участие в реализации отраслевого нацпроекта, в следующем году развиваем направление капитального строительства. В том числе большого количества объектов социальной инфраструктуры - 13 детских садов, 3 школ, областной детской больницы. Кроме того, необходимо активно участвовать в программе по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Минстрой с новыми задачами должен быть самостоятельным органом исполнительной власти", - отметил И.Руденя, комментируя итоги заседании правительства журналистам.