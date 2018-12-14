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14.12.18 11:52
Четыре человека погибли в ДТП на "встречке" под Курском
По информации пресс-службы регионального Управления МВД, авария произошла около 17:30 на 76 км автодороги "Дьяконово-Суджа".
По предварительным данным, водитель, автомобиля Toyota Krown, двигаясь в сторону поселка Суджа, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21124.
"В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗ (женщины 1975 и 1984 г.р. и ребенок, 2010г.р.) погибли; женщина-пассажир Тойоты, 1986г.р. и ребенок, 2008г.р.- пассажир ВАЗ - госпитализированы", - говорится в сообщении.
Полиция работает на месте ДТП.
Выясняются причины и обстоятельства аварии.
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