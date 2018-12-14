Аэропорт Воронежа возобновил работу в штатном режиме после сильного тумана

14.12.18 12:07

© РИА Новости. услан Кривобок

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Воронеж", работа которого была нарушена в четверг из-за сильного тумана, возобновил прием и отправку рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Накануне из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных сильным туманом, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. С 03:00 пятницы работа аэропорта возобновлена в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас все рейсы выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что в четверг из-за тумана были отменены утренние рейсы авиакомпаний S7 и "Аэрофлот", которые должны были прилететь в Воронеж из Москвы, а затем отправиться обратно.