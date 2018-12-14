Глава Крыма видит нарастание угрозы региону со стороны украинских спецслужб и "Хизб ут-Тахрир"

14.12.18 12:20

© РИА Новости. Александр Полегенько

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Обстановка в сфере угроз безопасности и противодействия терроризму в Крыму в текущем году характеризуется как сложная и динамичная, главная угроза исходит с территории соседней Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе. Последний по времени пример - провокация, в ходе которой украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ и были задержаны", - написал С.Аксенов в пятницу в Facebook по итогам заседания антитеррористической комиссии республики.

По его словам, в настоящее время сохраняется тенденция нарастания террористических угроз как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций. "Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе, выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Кроме того, к местам постоянного проживания могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп", - заявил С.Аксенов.

Глава республики при этом высказал мнение, что деятельность антитеррористической комиссии в Крыму в уходящем году в целом соответствует складывающейся обстановке. "В то же время возникают новые вызовы и угрозы безопасности. Нам необходимо продолжать наращивание усилий по повышению эффективности антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств", - считает С.Аксенов.