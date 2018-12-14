Россия старается добиться скорейшего возвращения Бутиной домой - Лавров

14.12.18 12:26

© РИА Новости. Максим Блинов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия продолжит делать все, чтобы Мария Бутина как можно скорее вернулась домой, ее можно понять, к ней применяются пытки, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях, уже много-много месяцев к ней применяются своеобразные пытки: то дают гулять среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор, ну, и многое другое", - заявил он журналистам в Баку, подчеркнув, что, вероятно, целью таких действий являлось "сломать" М.Бутину и заставить признаться в том, чего она не совершала.

"Но повторю еще раз: это ее судьба, ее решение. Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась на родину", - подчеркнул С.Лавров.

Смысл сделки россиянки Марии Бутиной с американским правосудием состоял в том, чтобы выторговать для нее скорейшее освобождение, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насколько я понимаю, весь смысл этой сделки с правосудием, такая практика характерна, прежде всего, для США, заключался в том, чтобы выторговать возможность поскорее освободиться и вернуться на Родину", - заявил С.Лавров в пятницу на брифинге в Баку.

"Наши дипломаты посетили Марию Бутину вчера. Она по-прежнему содержится в очень нестандартных условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов. Мы в очередной раз потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.