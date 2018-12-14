Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году

14.12.18 12:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве планируется завершить в 2022 году, сообщил журналистам в пятницу глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство западного участка большого кольца будет вестись в два этапа. Участок с двумя станциями "Улица народного ополчения" и "Мневники" будет запущен уже в 2021 году, а второй участок от станции "Мневники" до станции "Аминьевское шоссе" откроется в 2022 году", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, это достаточно сложный участок для строительства, что объясняется непростыми гидрогеологическими условиями и "сложными грунтами".

Он отметил, что наибольшая готовность сегодня отмечается на будущих станциях "Мневники" и "Улица народного ополчения".

"На станции "Мневники" уже выбран полностью грунт под строительство будущей станции, ведутся монтажные работы по ведению монолитных железобетонных конструкций", - сообщил А.Бочкарев.

Он рассказал, что недавно началась проходка двух тоннелей от станции "Мневники" до станции "Улица народного ополчения".

"Проходка специально была начата в зимнее время, это связано с необходимостью пройти до начала речной навигации участок будущей линии метро под шлюзом. На сегодня один из тоннелей готов уже более, чем на 600 метров, а второй на 150 метров", - добавил А.Бочкарев.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать почти 70 км, на нем расположится 31 станция. Первые пять станций стартового участка БКЛ открылись для пассажиров в феврале 2018 года. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.