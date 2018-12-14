Зампред кабинета министров Чувашии стал фигурантом дела о злоупотреблениях

14.12.18 13:07

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено против министра экономического развития, промышленности и торговли - заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина, сообщается на сайте прокуратуры республики в пятницу.

Чиновнику инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

В.Аврелькин задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На сайте министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашии сообщается, что В.Аврелькин в 2012-2013 гг. являлся заместителем министра, а в 2013-2016 гг. - министром.

Указом главы Чувашии от 10 мая 2016 года назначен заместителем председателя кабинета министров - министром экономического развития, промышленности и торговли республики.