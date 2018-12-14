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14.12.18 13:21
Экс-министр образования Башкирии назначена и.о. ректора института, вопреки желанию сотрудников
Нового руководителя в пятницу представил сотрудникам врио министра образования республики Айбулат Хажин.
"У отдельных представителей коллектива неоднозначное отношение к решению министерства. Но я хочу еще раз обозначить позицию: <...> решение правительства и министерства (учредителя института - ИФ) в данном случае является однозначным и доминирующим", - сказал А.Хажин.
Он отметил, что министерство возлагает на институт большие надежды, и поручил новому руководству переформатировать его работу.
"Меня абсолютно не удовлетворяет качество образования, которое сейчас имеем. Мы достойны гораздо более высоких результатов. Кто примет эту позицию, и кто захочет работать именно в таком ключе, поднимая нашу систему образования на очень высокий качественный уровень, с тем будем рука об руку идти и любую помощь, какая необходима, окажем". - сказал и.о.министра.
Он подчеркнул, что Г.Шафикова - опытный специалист, который обладает профессиональными компетенциями уровня руководителя образовательного учреждения.
Как сообщалось, Г.Шафикова, возглавлявшая Минобразования республики с сентября 2015 года, в начале декабря покинула пост по собственному желанию. И.о. министра назначен А.Хажин, который до этого занимал должность начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ.
Информированный источник сообщал агентству "Интерфакс-Поволжье", что Г.Шафикову планируют назначить проректором по общим вопросам - и.о. ректора Института развития образования Башкирии.
При этом коллектив учебного заведения на внеочередном общем собрании 3 декабря выступил против назначения Г.Шафиковой и потребовал от Минобразования республики ходатайствовать перед руководством региона об отзыве этого решения.
В резолюции собрания отмечено, что Г.Шафикова "зарекомендовала себя как чиновник некомпетентный в вопросах администрирования, практической организации дополнительного профессионального образования, профессиональной этики и коммуникативной культуры".
Осенью этого года общественный резонанс вызвал пост Г.Шафиковой в социальной сети с орфографическими ошибками. Позднее министр пояснила, что это был "эксперимент", и удалила страницу. Также ее обвиняли в плагиате за размещение в соцсети текстов по психологии, взятых из телеграм-канала без указания автора.
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