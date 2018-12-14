Министр правительства Саратовской области подозревается в превышении полномочий

14.12.18 13:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 декабря. Interfax-Russia.ruм - Следственные органы завели уголовное дело против бывшего главы Балашовского района Саратовской области, подозреваемой в должностном преступлении, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

Дело возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства).

По версии следствия, в 2015 году подозреваемая "необоснованно назначила главе администрации Балашовского района денежное поощрение в сумме 80 тыс. рублей превысив его максимальный допустимый размер".

Кроме того, по данным следствия, в 2016 году глава района вновь "необоснованно назначила главе администрации района не предусмотренную законодательством премию в сумме свыше 350 тыс. рублей".

Имя подозреваемой в пресс-релизе не уточняется.

Между тем из открытых источников известно, что в 2015-2016 годах должность главы Балашовского района занимала Елена Щербакова, ныне - министр внутренней политики и общественных отношений правительства Саратовской области.