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14.12.18 13:34
Министр правительства Саратовской области подозревается в превышении полномочий
Дело возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства).
По версии следствия, в 2015 году подозреваемая "необоснованно назначила главе администрации Балашовского района денежное поощрение в сумме 80 тыс. рублей превысив его максимальный допустимый размер".
Кроме того, по данным следствия, в 2016 году глава района вновь "необоснованно назначила главе администрации района не предусмотренную законодательством премию в сумме свыше 350 тыс. рублей".
Имя подозреваемой в пресс-релизе не уточняется.
Между тем из открытых источников известно, что в 2015-2016 годах должность главы Балашовского района занимала Елена Щербакова, ныне - министр внутренней политики и общественных отношений правительства Саратовской области.
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