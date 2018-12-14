Гордеев поручил ведомствам включиться в подготовку к 80-летию Магадана, привлечь бизнес-сообщество

14.12.18 13:40

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Алексей Гордеев поручил ведомствам активнее включаться в подготовку к 80-летию Магадана и привлекать к этой работе бизнес-сообщество, сообщает пресс-служба вице-премьера по итогам заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию столицы Колымы.

А.Гордеев, который возглавляет оргкомитет, дал поручения ускорить решение проблемы с аварийным жильём, начать подготовительные работы, связанные со строительством объектов спорта, здравоохранения, образования.

Всем ведомствам при формировании своих бюджетов необходимо учесть юбилейную дату и провести соответствующую подготовку к ней, а также привлечь к проведению мероприятий местное бизнес-сообщество, отметил он.

"Через этот уникальный город прошло столько человеческих судеб. Богатая история тысяч жителей легендарного Магадана заслуживает особого внимания и заботы, а также светлой памяти людей разных эпох: советских, перестроечных и сегодняшних. Поэтому празднование юбилея даст новый импульс для развития Магадана и всего региона в целом", - сказал вице-премьер, процитированный в сообщении.

В свою очередь губернатор Магаданской области Сергей Носов, заявил, что юбилейные мероприятия станут своеобразным началом нового этапа развития города. Он сообщил, что план подготовки к юбилею включает работы по благоустройству колымской столицы, строительству социальных объектов, проведению образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

Следующее заседание оргкомитета намечено на март 2019 года.