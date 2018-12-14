Похолодание продолжится на выходных в Петербурге и Ленобласти

14.12.18 13:42

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 декабря. Interfax-Russia.ru - В выходные дни погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжит определять антициклон, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В северной столице выходные пройдут без осадков. Температура воздуха от минус 2-4 градусов в пятницу к воскресенью понизится до минус 6-8 градусов. В течение следующей недели сохранится умеренно-морозная погода, но со вторника ожидается небольшой снег.

В Ленинградской области на выходных осадков не ожидается, но слоистая облачность будет накрывать все районы. Ветер восточного, юго-восточного направления 2-5 м/с. Температура воздуха продолжит понижаться: в течение суток ожидается минус 5-10 градусов, в отдельных районах, преимущественно на востоке области, до 12-16 градусов мороза. На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица.