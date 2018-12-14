Строительство нового аэропорта в Петрозаводске необоснованно затягивается - Патрушев

14.12.18 13:53

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил правительству Карелии держать под особым контролем строительство нового аэропорта в Петрозаводске.

"Необоснованно затянулось строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Петрозаводска. Объект в этом году включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" и к маю 2020 он должен быть построен", - сказал Н.Патрушев на заседании Госкомисии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия в Петрозаводске в пятницу.

"В настоящее время проектная документация проходит экспертизу. Прошу правительство Республики Карелия держать ход строительства на особом контроле", - добавил он.