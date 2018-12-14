Сити-менеджером Симферополя впервые может стать женщина

14.12.18 14:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия по итогам заседания в пятницу внесла на рассмотрение депутатов городского совета Симферополя две кандидатуры на пост главы администрации.

"Победителями конкурса признаны Наталья Маленко (80 баллов) и Олег Симонов (69 баллов)", - сказал председатель комиссии - вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Первый вице-спикер крымского парламента Н.Маленко в середине ноября по предложению властей республики уволилась и ушла работать в администрацию Симферополя. Она стала первым заместителем главы администрации - врио главы.

О.Симонов временно не работает.

Всего документы для участия в конкурсе поступили от 9 кандидатов, семь из них дошли до "финиша" (один кандидат снял свою кандидатуру, еще один не был допущен к участию из-за недостаточного стажа работы на госслужбе).

Сессия горсовета, как ожидается, пройдет позже в пятницу.

Как сообщалось, нового сити-менеджера крымской столицы выбирают после того, как в первой декаде ноября глава администрации Симферрполя Игорь Лукашев после года работы написал заявление об увольнении по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова.

Среди претензий руководства республики к руководству администрацией Симферополя - заторы, проблемы с общественным транспортом, ремонтом дорог и вывозом мусора в столице республики.

В Симферополе проживают более 340 тысяч человек.