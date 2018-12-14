Чиновники красноярской мэрии причинили ущерб краевому бюджету в 61 млн рублей

14.12.18 14:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Красноярска, которые подозреваются в халатности и причинении особо крупного ущерба бюджету региона при организации госзакупок, сообщает пресс-служба СКР.

"Неустановленные пока должностные лица департамента градостроительства администрации Красноярска в 2017 и 2018 годах нарушили порядок проведения аукционов и приобрели жилье для детей-сирот по завышенным ценам, причинив ущерб бюджету Красноярского края в сумме более 61 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что сотрудники департамента неверно произвели расчет цены квадратного метра. Всего было приобретено порядка 360 квартир.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба).