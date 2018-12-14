Аномальное тепло наблюдается на полуостровах Ямал, Таймыр, а также в Эвенкии

14.12.18 14:11

© РИА Новости. Евгения Новоженина

14 декабря. Interfax-Russia.ru - На полуостровах Ямал, Таймыр, а также в Эвенкии среднесуточная температура превысила норму на 12 градусов, сообщает Гидрометцентр России в пятницу.

В частности, в Эвенкии было всего от минус 11 до минус 14 градусов. При этом в первой декаде декабря в столице Эвенкии - Туре температура по ночам понижалась до минус 40 градусов, отмечают в ведомстве.

Согласно прогнозам Гидрометцентр, аномальное тепло сохраниться на севере Сибири до середины следующей недели.

"К 20 декабря сюда начнет поступать холодный арктический воздух и резко похолодает. А очаг необычного тепла сместится в южные районы Сибири, где, по предварительным прогнозам, температура воздуха к середине будущей недели ожидается уже на 10-12 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.

По информации региональных метеослужб, в настоящее время над частью центральных и южных регионов Сибири в связи с приходом теплого циклона установилась ветреная погода с обильными снегопадами, которые осложняют ситуацию на дорогах.

"Федеральные дорожники переведены на усиленный режим работы из-за снегопадов. Во второй половине дня 14 ноября на трассах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан снегоочистку и обработку покрытия ведут 94 специализированные дорожные машины", - сообщает пресс-служба федерального управления дорог "Алтай".

По данным Гидрометцентра, в выходные в Алтайском крае ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 4-9 м/c с порывами до 15 м/c.