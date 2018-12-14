Режим ЧС снят в хакасском Черногорске после восстановления запасов угля в котельных

14.12.18 14:23

© РИА Новости. Сергей Аверин

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Введенный из-за снижения запасов угля режим ЧС в городе Черногорск (Хакасия) отменен после закупки топлива, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии в пятницу.

"Сегодня режим ЧС был отменен, запасов топлива в настоящее время достаточно. Уголь был закуплен на выделенные из резервного бюджета средства", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, снижение запасов угля в двух котельных в Черногорске стало причиной введения муниципального режима ЧС. По данным на утро 12 декабря, в котельных подача тепла осуществлялась на 8-16 градусов ниже нормы, в одной из школ сократили время уроков. В тот же день правительство Хакасии выделило из резервного фонда 2 млн рублей для покупки угля.