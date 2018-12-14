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"Интерфакс" опубликовал итоговый рейтинг фундаментальной эффективности крупнейших компаний РФ и Казахстана за 2018 год

фото Интерфакса
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа "Интерфакс" опубликовала итоговый ежегодный рейтинг фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана, работающих в реальном секторе экономики.

"Впервые в топ-150 включены не только российские предприятия, но и компании Казахстана. Это стало результатом конструктивного партнерства с бизнесом в рамках ЕврАзЭС при посредничестве Ассоциации экологических организаций Казахстана (АЭОК)", - сообщил Александр Мартынов, руководитель проекта и автор методики расчета рейтингов фундаментальной эффективности компаний и регионов, член Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей.

В десятке лидеров представлены только российские компании: ООО "Газпром добыча Уренгой", АК "АЛРОСА", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром Трансгаз Ухта", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Уралкалий", ПАО "КАМАЗ", ПАО "ФСК ЕЭС". Лучшая по сочетанию критериев эффективности компания из Казахстана - АО "СНПС-Актобемунайгаз" - занимает 33-ю строчку в объединенном рейтинге.

"Рейтинги позволяют комплексно воспринимать разноплановую информацию - о производстве продукции, энергопотреблении, воздействиях на окружающую среду и динамике эффективности. Эти сведения в виде детальной инфографики приведены на портале interfax-era.ru для каждого из нескольких тысяч компаний", - уточнил А.Мартынов.

"Публичная нефинансовая отчетность - это, безусловно, не только источник важных данных и инструмент общественного контроля. На наш взгляд, это прежде всего показатель уровня открытости и социальной ответственности компании. Она в равной степени важна как для самого субъекта экономической жизни, так и для внешних пользователей", - заявил первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей Горшков.

Правовое регулирование эколого-энергетической и социальной отчетности бизнеса еще только прорабатывается в профильных ведомствах в рамках подготовки проекта федерального закона "О публичной нефинансовой отчетности" (ПНО), а "Интерфакс" уже сформировал информационную платформу для внедрения стандартов такой отчетности в деловую практику и госуправление. Созданы и опробованы инструменты раскрытия и внешней оценки ПНО, бенчмаркинга, сравнений эффективности с наилучшими доступными технологиями и ответственного инвестирования по ESG-критериям (экологическим, социальным, управленческим).

В основе рейтинга - сопоставление эколого-энергетических характеристик почти 6000 компаний.

Ранжирование компаний рейтинга проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 года); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Возможности созданной "Интерфаксом" информационной системы позволяют математически строго выделить технологически сходные типы производств. По этой классификации все 6000 компаний и предприятий распределены на 11 типов - групп компаний, различающихся энерго-ресурсными пропорциями производственных процессов. Пользователи информационно-справочной системы на портале interfax-era.ru могут для каждого типа производства, отрасли/вида деятельности, региона самостоятельно определить лидеров и аутсайдеров с учетом не только крупнейших компаний, но и предприятий среднего и даже малого бизнеса.

Рейтинги составляются на основе анкет, заполненных самими компаниями, или данных из отчетов, тарифных обоснований, публичных заявлений и с сайтов компаний, а также из раскрытых реестров органов исполнительной власти и некоторых общественных организаций, например, РСПП и WWF России. Важными источниками базовой информации о компаниях выступают информационные системы Группы "Интерфакс" - СПАРК, "СПАРК-Маркетинг", СКАН. Рейтинг фундаментальной эффективности компаний, самых крупных по энергопотреблению, выручке и персоналу, составляется один раз в год и публикуется в декабре начиная с 2011 года.

Полная версия рейтинга эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана (тoп-150) и методология его составления доступны по ссылке.

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