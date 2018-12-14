Крупный химзавод в Крыму обесточен из-за возгорания на подстанции

14.12.18 15:53

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Публичное акционерное общество "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) осталось без электричества из-за возгорания на подстанции в пятницу, сообщает Минэнерго РФ.

"14 декабря, в 12:45 мск, на подстанции 220 кВ "Сода" (ПАО "Крымский содовый завод") произошло возгорание маслонаполненного ввода 220 кВ фазы "В" трансформатора Т-2. Вызваны пожарные подразделения МЧС России. При этом защитой отключена воздушная линия 220 кВ "Красноперекопск - Сода-2" (ГУП "Крымэнерго")", - говорится в сообщении.

Одновременно отключились два генератора химзавода с суммарной нагрузкой 14,8 МВт.

"Станция снизила нагрузку до нуля с потерей собственных нужд. Без электроснабжения осталась производственная нагрузка ПАО "Крымский содовый завод" - 23 МВт. Последствий для бытовых потребителей нет", - уточняет Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Завод обесточен, производство встало. Энергетической службой и другими службами принимаются экстренные меры для изучения ситуации", - сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

По данным министерства энергетики России, нарушения технологических процессов не зафиксированы, "экологическая обстановка в норме".

Крымский содовый завод веден в эксплуатацию в 1973 году, проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год. Помимо кальцинированной соды, предприятие выпускает натрий двууглекислый (пищевую соду), натрий хлористый (пищевую соль), песок, щебень, антрацит, известь и бытовую химию.

По данным компании на март нынешнего года, ее основным акционером является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%). В материалах Росстата на ноябрь 2018 года учредители Крымского содового завода не заявлены.