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14.12.18 15:04

Краснодарский край перейдет на цифровое телевещание в июне 2019 года

© РИА Новости. Сергей Субботин
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в июне 2019 года перейдет на цифровое телевещание.

Как сообщалось, в России начался поэтапный переход с аналогового на цифровое телевещание федеральных телеканалов, первым пилотным регионом, который 3 декабря перешел на "цифру", стала Тверская область. Окончательный переход страны на цифровое телевещание будет проходить в три этапа: с января по июнь следующего года.

"Краснодарский край определен в третью волну отключения. Мы готовились к этому в течение всего 2018 года. Перед краем стоит ряд серьезных задач. Прежде всего, масштабная информационная кампания для жителей Кубани, которая набирает обороты", - сообщил руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода на пресс-конференции в Краснодаре.

По его словам, задействовано максимально возможное число каналов информирования, чтобы все жители края вовремя узнали, когда перемены произойдут, как подключиться к цифре и сохранить местное ТВ, где приобрести телеприставку жителям села и о многом другом.

Он пояснил, что часть продающихся на рынке телеприставок обеспечивают просмотр только цифровых каналов. Чтобы смотреть региональное и местное телевидение, которое пока остается в аналоговом вещании, необходимо приобрести приставку полного функционала.

Директор филиала "Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра" Александр Золотов, участвовавший в пресс-конференции, сообщил, что переход на цифровое вещание - это переход к более качественному изображению, к тому же повысится надежность приема сигнала.

Он также добавил, что отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно.

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