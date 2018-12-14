Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря

14.12.18 15:13

© РИА Новости. Варвара Гертье

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Инспекторы "Мосприроды" с 17 декабря переходят на усиленный режим патрулирования природных территорий, начинается операция "Ель", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Цель операции - пресечение нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Он уточнил, что усиленное патрулирование в природоохранных зонах Москвы будет вестись и в вечерние часы.

В департаменте напомнили, что в КоАП РФ за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3-4 тыс. рублей.

Незаконная вырубка деревьев также является преступлением, ответственность за которое устанавливается ст. 260 УК РФ. Установлен штраф до 500 тыс. рублей.

"Помимо ответственности в виде штрафа, лицу, совершившему вырубку, предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре", - заявили в пресс-службе.

По данным департамента, в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки елей зафиксировано не было.