|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
"Цель операции - пресечение нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период", - сказал собеседник агентства в пятницу.
Он уточнил, что усиленное патрулирование в природоохранных зонах Москвы будет вестись и в вечерние часы.
В департаменте напомнили, что в КоАП РФ за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3-4 тыс. рублей.
Незаконная вырубка деревьев также является преступлением, ответственность за которое устанавливается ст. 260 УК РФ. Установлен штраф до 500 тыс. рублей.
"Помимо ответственности в виде штрафа, лицу, совершившему вырубку, предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, которую можно купить на елочном базаре", - заявили в пресс-службе.
По данным департамента, в прошлом году на природных территориях Москвы случаев незаконной вырубки елей зафиксировано не было.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket