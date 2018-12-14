Шестиполосный мост через залив открыт в центре Чебоксар после реконструкции

14.12.18 15:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Реконструированный Московский мост через Чебоксарский залив открыт для движения в столице Чувашии в пятницу, сообщает пресс-служба правительства республики.

Реконструкция моста велась с 2015 года и проходила в два этапа. Сначала были выполнены работы по строительству нового моста рядом с существующим, затем проводилась реконструкция старой части. В результате мостовой переход был расширен до шести полос движения.

По данным пресс-службы, общая стоимость работ за три года превысила 1,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей - средства федерального бюджета.

В пресс-релизе министерства транспорта РФ сообщается, что проект включал также строительство на левом берегу Волги в теле дамбы 46-метрового путепровода, расширение проезжей части на подходах к мосту, перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, и устройство очистных сооружений.

"Шестиполосный мост связывает два крупных района Чебоксар - Московский и Калининский - и призван разгрузить улично-дорожную сеть исторической части города. По оценкам специалистов, расширение мостового перехода до шести полос позволит увеличить пропускную способность участка на 30%", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ведомство отмечает, что безопасность движения на объекте обеспечивают 56 опор освещения, 1,2 км барьерного ограждения, 67 дорожных знаков, современный светофорный объект.

Ранее сообщалось, что подрядчиком строительства и реконструкции моста выступало ООО "Пелискер" (Москва), выбранное на конкурсной основе. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1,6 млрд рублей.

Объект реконструкции Московского моста вошел в программу празднования 550-летия Чебоксар и финансировался за счет городского, регионального и федерального бюджетов.

Московский мост через залив в Чебоксарах находится в эксплуатации с 1966 года.