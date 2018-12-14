Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75%

14.12.18 15:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 7,75% годовых.

Большинство аналитиков до выхода недельных данных по инфляции ожидало сохранения ставки на уровне 7,50% годовых, некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

Как говорится в сообщении регулятора, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

ЦБ также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России.