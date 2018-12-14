Под Анапой задержан вооруженный рецидивист, удерживавший двух заложников

14.12.18 15:46

© РИА Новости. Илья Питалев

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Житель Анапы, скрываясь от полиции, открыл огонь из охотничьего ружья и удерживал в заложниках двух человек, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

Вооруженный охотничьим ружьем пьяный 50-летний мужчина поздним вечером 11 декабря забаррикадировался в летней кухне частного дома в станице Гостагаевская, откуда не менее пяти раз выстрелил в сторону прибывших на вызов полицейских.

В дальнейшем, покинув убежище, он направился в дом знакомых в той же станице, где угрожал оружием 44-летнему мужчине и его 39-летней сожительнице, говорится в сообщении.

Налетчик удерживал граждан в доме до утра следующего дня, пока не был обезврежен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время ему предъявлено обвинение по двум статья УК РФ - угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318) и незаконном лишении свободы двух человек (п."г,ж" ч.2 ст.127 УК РФ), отмечает пресс-служба.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по краю, правонарушителю удалось скрыться из летней кухни благодаря плохим погодным условиям и отсутствию электроэнергии. Для его поимки в районе был объявлен план "Сирена", сформированы 14 поисковых групп, выставлены дополнительные посты и наряды.

В дальнейшем, находясь в доме знакомых, в ходе переговоров стрелок отпустил заложников и был задержан, не успев оказать сопротивления. В результате произошедшего никто не пострадал.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отмечается в сообщении.