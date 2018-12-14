Глава Таймыра объявил о своей отставке

14.12.18 15:57

© РИА Новости. Илья Питалев

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко Красноярского края на сессии райсовета объявил о досрочном прекращении своих полномочий, сообщает пресс-служба районной администрации.

"Я принял для себя решение покинуть свой пост", - приводит пресс-служба слова С.Ткаченко.

Отмечается, что он досрочно сложил полномочия по собственному желанию. О причинах данного решения не сообщается.

Временно исполняющей обязанности руководителя муниципального образования назначена первый заместитель главы Галина Гаврилова.

Новый глава района будет избран по итогам конкурса, который состоится 5 февраля 2019 года. Прием документов от кандидатов на данную должность начнется 20 декабря 2018 года и завершится 23 января 2019 года.

С.Ткаченко был назначен на должность руководителя районной администрации в октябре 2013 года на сессии депутатов райсовета. В апреле 2017 - избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Ранее он работал на руководящих должностях в заполярном филиале ПАО "ГМК "Норильский никель".