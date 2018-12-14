Суд арестовал на два месяца главу Свердловской железной дороги

14.12.18 16:11

© РИА Новости. Алексей Филиппов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об аресте начальника Свердловской железной дороги (филиал РЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" из суда.

Суд избрал А.Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Глава СвЖД останется под стражей до 12 февраля.

Как сообщалось, А.Миронов в начале заседания заявил, что не считает себя виновным. Его защита подала ходатайство о залоге.

13 декабря Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении А.Миронова уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).

В рамках дела проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение. Кроме этого проверяется причастность А.Миронова к другим преступлениям.