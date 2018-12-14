Сити-менеджером Симферополя впервые стала женщина

14.12.18 16:31

© РИА Новости. Макс Ветров

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Городской совет Симферополя на сессии в пятницу избрал Наталью Маленко главой администрации крымской столицы, передал корреспондент "Интерфакса".

Нового сити-менеджера выбирали из двух кандидатур, внесенных конкурсной комиссией на рассмотрение депутатов: 59-летней первой замглавы администрации Симферополя Н.Маленко и 36-летнего временно неработающего Олега Симонова.

Конкурс прошел ранее в пятницу.

Документы подали девять кандидатов. Только семь из них приняли участие в конкурсе (комиссия не допустила одного претендента из-за недостаточного стажа госслужбы, еще один кандидат снял свою кандидатуру).

Руководитель администрации Симферополя Игорь Лукашев в первой декаде ноября после года работы написал заявление об увольнении по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова.

Среди претензий С.Аксенова к администрации столицы республики - заторы, проблемы с общественным транспортом, ремонтом дорог и вывозом мусора.

Первый вице-спикер Крыма Н.Маленко в середине ноября по предложению властей Крыма уволилась из регионального парламента и устроилась на работу в администрацию Симферополя, временно руководила этой структурой.

В Симферополе проживают более 340 тысяч человек.