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14.12.18 16:55

Ингушетия объявила будущий год Годом поддержки детей-сирот

© РИА Новости. Михаил Маркив
14 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров озвучил решение о проведении в 2019 году в регионе Года поддержки детей-сирот, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу в пресс-службе руководителя республики.

"На совещании в Магасе с участием замполпреда президента в СКФО Максима Владимирова Ю.-Б.Евкуров заявил, что 2019 год будет объявлен в регионе Годом поддержки сирот и посвящен оказанию помощи им", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, глава республики распорядился создать на базе Минобразования региона общественный совет по вопросам оказания всесторонней помощи детям-сиротам.

"Необходимо создать специальный общественный совет при региональном министерстве образования. Важно не только предоставлять жилье, но и обеспечивать дальнейшее сопровождение детей-сирот: социальную адаптацию, трудоустройство и другие нужды", - процитировал Ю.-Б.Евкурова сотрудник его пресс-службы.

В свою очередь М.Владимиров отметил, что в 2018 году количество детей, имеющих право на получение жилого помещения, в регионе достигло 925 человек (круглые и социальные сироты), что на 10% больше по сравнению с 2017 годом.

"При этом жильем ежегодно обеспечивается только порядка 3% от общего количества детей-сирот", - привел слова замполпреда собеседник агентства.

По итогам совещания Ю.-Б.Евкуров поручил социальному блоку правительства до 20 января представить подробный план поддержки детей-сирот на год.

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