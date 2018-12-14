Экс-чиновница в Чувашии осуждена условно за покупку "глушилок" для ЕГЭ

14.12.18 17:01

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Чебоксар в пятницу вынес обвинительный приговор бывшему первому заместителю министра образования и молодежной политики Чувашии по делу о злоупотреблении полномочиями.

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает, что экс-чиновница вместе с директором Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий в 2015 году организовали и провели аукцион по закупке блокираторов сотовой связи для проведения ЕГЭ в школах Чувашии.

Между тем, использование подобных устройств было запрещено действующим законодательством, отмечает надзорное ведомство.

"Первый замминистра, используя свои полномочия, путем уговоров и дачи указаний подстрекала руководителя центра к организации незаконной закупки оборудования. Бюджету был причинен материальный ущерб, превышающий 8,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Действия экс-заместителя министра квалифицированы судом по ч.4 ст.33 и ч.1 ст.285 УК РФ (Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями), ее соучастника - по ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

"С учетом данных о личности подсудимых, положительных характеристик, наличия правительственных наград и благодарностей, суд определил наказание каждому в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - отмечается в пресс-релизе.

По требованию прокуратуры в пользу Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий с осужденных в солидарном порядке взыскано 8,7 млн рублей причиненного ущерба.