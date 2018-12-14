Арестован зампред правительства Чувашии

14.12.18 17:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Чебоксар в пятницу избрал меру пресечения министру экономического развития, промышленности и торговли - заместителю председателя кабинета министров Чувашии Владимиру Аврелькину.

"Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца - до 12 февраля 2019 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее со ссылкой на прокуратуру республики, чиновнику инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

На сайте министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашии сообщается, что В.Аврелькин в 2012-2013 гг. являлся заместителем министра, а в 2013-2016 гг. - министром.

Указом главы Чувашии от 10 мая 2016 года назначен заместителем председателя кабинета министров - министром экономического развития, промышленности и торговли республики.