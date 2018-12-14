Псковского вице-губернатора Кузнецова подозревают в получении взятки - СКР

14.12.18 18:10

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Заместитель губернатора Псковской области стал фигурантом дела о взятке за помощь коммерсантам в выигрыше конкурса на строительство медцентра, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ)",- сказала С. Петренко.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал А. Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области, пояснила она.

Представитель следствия отметила, что А.Кузнецов задержан, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике", - добавила С. Петренко.