На пути строительства: Европарламент утвердил резолюцию против "Северного потока-2"
  
Вопрос статуса: дальневосточная столица переедет из Хабаровска во Владивосток
   
Пришли к компромиссу: БСК и власти Башкирии нашли способ решения сырьевой проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
16.12.18 11:21

Высокая явка отмечается на повторных выборах губернатора Приморья

© РИА Новости. Александр Кряжев
16 декабря. Interfax-Russia.ru - Повторные выборы губернатора в Приморье проходят организованно, без эксцессов, избиратели голосуют активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом. Избирком Приморья делает все возможное, чтобы выборы были легитимными. Представители широкого спектра политических сил, общественности могут участвовать в наблюдении за ходом голосования", - сказал Е.Шевченко в воскресенье во Владивостоке журналистам.

Он также сообщил, что избиратели голосуют активно. "Мы отмечаем высокую явку, которая превышает показатели при проведении первого и второго тура на сентябрьских выборах (губернатора Приморья - ИФ)", - сказал он.

По его словам, высокая активность избирателей стала результатом "серьезной информационно-разъяснительной работы, проведенной краевым избиркомом и кандидатами".

По данным на 15:00 (8:00 мск), явка составила 29,53%. Явка на 15:00 в первом туре 9 сентября составила 21,37%.

Е.Шевченко добавил, что на горячую линию ЦИК и в крайизбирком жалоб не поступало.

"На сегодня ни в избирательную комиссию Приморья, ни на горячую линию ЦИК не поступило ни одной жалобы. Поступали лишь обращения о порядке голосования, о разъяснении положений законодательства, но жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало", - отметил представитель ЦИК.

Он добавил, что на данный момент поступило 44 обращения.

"Это говорит о том, что все стараются сделать так, чтобы выборы были абсолютно легитимны, абсолютно прозрачны. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в оставшееся время голосования и при подсчете голосов", - уточнил Е. Шевченко

Он отметил, что ЦИК уточняет информацию о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке по улице Фонтанной.

"Мы сейчас этот вопрос получили из СМИ и этот вопрос пытаемся прояснить, уточнить, чтобы и вас проинформировать рассказать, что было. Это касается всех вопросов, вещей, которые мы отслеживаем с точки зрения возможного нарушения законодательства", - сказал Е. Шевченко.

По его словам, проверку проводит полиция.

"Будем следить, отслеживать и информировать", - уточнил он.

Также, по его словам, ЦИК проверил информацию, опубликованную на сайте "Голос" об "аномально" высоком количестве воспользовавшихся правом "Мобильный избиратель" на двух участков в Приморье. Нарушений не обнаружено.

"Мы выяснили, что к №982 избирательному участку на территории Фрунзенского района Владивостока прикрепились более 600 курсантов вуза, а к участку № 1614 в Лесозаводске более 600 работников предприятия, которые работают без выходных. Никаких аномалий нет. Цифры были такие и в прошлые дни голосования", - отметил. Е. Шевченко.

Всего функцией "Мобильный избиратель" в Приморье воспользовались 26 тыс жителей Приморского края.

В воскресенье в крае проходят повторные выборы главы региона.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.12.18 15:13
Операция "Ель" начнется в природоохранных зонах столицы с 17 декабря
.
  14.12.18 12:39
Строительство западного участка БКЛ метро в Москве завершить в 2022 году
.
  14.12.18 12:13
18-градусный мороз ожидается в Москве в ночь на понедельник
.
  13.12.18 15:38
Самая большая школа России откроется на территории бывшего завода ЗИЛ в 2019 году
.
  13.12.18 15:23
Станцию "Ховрино" закроют на выходные для подключения "Беломорской" к сети московского метро
.
  13.12.18 13:48
Еще около 4 тыс. москвичей переселят по программе реновации до конца года
.
  13.12.18 13:08
Почти полсотни рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада
.
  13.12.18 12:43
Более 145 млн рублей выплатили москвичам по программе страхования жилья с начала года
.
  13.12.18 09:52
Собянин уволил председателей Москомстройинвеста и Москомархитектуры
.
  13.12.18 08:44
Минимальная пенсия в Москве в 2019 году составит как и прежде 17,5 тыс. рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket