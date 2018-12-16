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16.12.18 11:21
Высокая явка отмечается на повторных выборах губернатора Приморья
"По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом. Избирком Приморья делает все возможное, чтобы выборы были легитимными. Представители широкого спектра политических сил, общественности могут участвовать в наблюдении за ходом голосования", - сказал Е.Шевченко в воскресенье во Владивостоке журналистам.
Он также сообщил, что избиратели голосуют активно. "Мы отмечаем высокую явку, которая превышает показатели при проведении первого и второго тура на сентябрьских выборах (губернатора Приморья - ИФ)", - сказал он.
По его словам, высокая активность избирателей стала результатом "серьезной информационно-разъяснительной работы, проведенной краевым избиркомом и кандидатами".
По данным на 15:00 (8:00 мск), явка составила 29,53%. Явка на 15:00 в первом туре 9 сентября составила 21,37%.
Е.Шевченко добавил, что на горячую линию ЦИК и в крайизбирком жалоб не поступало.
"На сегодня ни в избирательную комиссию Приморья, ни на горячую линию ЦИК не поступило ни одной жалобы. Поступали лишь обращения о порядке голосования, о разъяснении положений законодательства, но жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало", - отметил представитель ЦИК.
Он добавил, что на данный момент поступило 44 обращения.
"Это говорит о том, что все стараются сделать так, чтобы выборы были абсолютно легитимны, абсолютно прозрачны. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в оставшееся время голосования и при подсчете голосов", - уточнил Е. Шевченко
Он отметил, что ЦИК уточняет информацию о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке по улице Фонтанной.
"Мы сейчас этот вопрос получили из СМИ и этот вопрос пытаемся прояснить, уточнить, чтобы и вас проинформировать рассказать, что было. Это касается всех вопросов, вещей, которые мы отслеживаем с точки зрения возможного нарушения законодательства", - сказал Е. Шевченко.
По его словам, проверку проводит полиция.
"Будем следить, отслеживать и информировать", - уточнил он.
Также, по его словам, ЦИК проверил информацию, опубликованную на сайте "Голос" об "аномально" высоком количестве воспользовавшихся правом "Мобильный избиратель" на двух участков в Приморье. Нарушений не обнаружено.
"Мы выяснили, что к №982 избирательному участку на территории Фрунзенского района Владивостока прикрепились более 600 курсантов вуза, а к участку № 1614 в Лесозаводске более 600 работников предприятия, которые работают без выходных. Никаких аномалий нет. Цифры были такие и в прошлые дни голосования", - отметил. Е. Шевченко.
Всего функцией "Мобильный избиратель" в Приморье воспользовались 26 тыс жителей Приморского края.
В воскресенье в крае проходят повторные выборы главы региона.
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