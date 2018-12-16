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Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья, набрав 61,88% голосов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
16 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки всех протоколов участковых комиссий побеждает в повторных губернаторских выборах, набрав 61,88% голосов избирателей.

Согласно предварительным итогам голосования на сайте Центризбиркома РФ, за О.Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших или 61,88% избирателей, за его ближайшего преследователя в гонке - кандидата от ЛДПР А.Андрейченко проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья или 25,16%.

На данный момент обработаны уже все 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек или 5,17% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" поддержали в итоге 25 тыс. 854 человека, что составило 3,80 % от пришедших на выборы избирателей.

Таким образом, подсчет голосов, начавшийся в 13:00 (мск) (20:00 по Владивостоку) занял всего чуть больше 8,5 часов.

Избирательная комиссия Приморского края во вторник, 18 декабря, подведет итоги повторных выборов губернатора региона, сообщил ранее журналистам во Владивостоке член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, более точная информация о предстоящем заседании будет объявлено позднее. Оно будет открытым.

Также член ЦИК пояснил, что быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в избирком не поступило ни одной жалобы.

"Не поступило ни одной жалобы. Выборы прошли легитимно, прозрачно. Это дало возможность ТИКам оперативно подвести итоги", - отметил он.

По итогам подсчета 96,3% протоколов явка составила 46,42 %.

"Это выше, чем в ходе первого и второго тура выборов в сентябре", - отметил Е.Шевченко.

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