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17.12.18 10:02
Три человека погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке
"В понедельник, в 5:19 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гамарника во Владивостоке. На месте оперативно прибыли пожарные, в 6:30 пожар был потушен. После тушения пожара обнаружены три человека без признаков жизни", - сказали в пресс-службе.
Площадь пожара составила 2 кв. метра, горели вещи. Причина пожара устанавливается.
По информации следователей, погибли двое мужчин и женщина, а причиной пожара стала непотушенная сигарета.
По факту гибели людей проводится доследственная проверка.
"По предварительным данным установлено, что трое граждан, ведущих асоциальный образ жизни, распивали спиртные напитки и уснули. Во время сна от непогашенной сигареты загорелся диван и все находящиеся в комнате люди погибли от отравления угарным газом", - сообщила в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
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