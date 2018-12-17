Три человека погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке

17.12.18 10:02

© РИА Новости. Вадим Брайдов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Тела трех человек найдены после тушения пожара в жилом доме во Владивостоке, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе краевого главка МЧС.

"В понедельник, в 5:19 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гамарника во Владивостоке. На месте оперативно прибыли пожарные, в 6:30 пожар был потушен. После тушения пожара обнаружены три человека без признаков жизни", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 2 кв. метра, горели вещи. Причина пожара устанавливается.

По информации следователей, погибли двое мужчин и женщина, а причиной пожара стала непотушенная сигарета.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным установлено, что трое граждан, ведущих асоциальный образ жизни, распивали спиртные напитки и уснули. Во время сна от непогашенной сигареты загорелся диван и все находящиеся в комнате люди погибли от отравления угарным газом", - сообщила в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.