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17.12.18 10:02

Ростовская область с начала 2018 года направила на развитие АПК свыше 7,1 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Климентьев
17 декабря. Interfax-Russia.ru – Ростовская область в 2018 году направила на поддержку агропромышленного комплекса и социального развития села свыше 7,1 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Около 2,7 млрд рублей направлено из областного бюджета, еще 4,4 млрд рублей – из федерального. Господдержка в регионе предоставляется по 37 направлениям, это софинансирование федеральных субсидий и реализация региональных программ. В частности, благодаря поддержке аграрии прибрели 105 комбайнов, 34 тракторов и 345 единиц другой сельхозтехники", - сказал он.

По словам В.Гончарова, в 2018 году около 150 млн рублей направлено в виде субсидий на приобретение крупного рогатого скота в рамках развития в молочной отрасли, около 358 млн рублей федеральных и региональных средств – на субсидии аграриями в связи с ростом цен на дизельное топливо

Кроме того, Ростовская область занимает лидирующие позиции в реализации программ грантовой поддержки фермеров: в нынешнем году с помощью грантов поддержку получили более 100 начинающих фермеров, а также создано 11 семейных животноводческих ферм.

В.Гончаров подчеркнул, что, по предварительным итогам 2018 года, Ростовская область находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яйца, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.

"Согласно стратегии развития, Ростовская область должна стать агроиндустриальным полюсом России с высокой долей экспорта переработанной сельхозпродукции. Стоит отметить, что уже сегодня Ростовская область занимает 1 место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья", - уточнил он.

По предварительным данным, урожай зерновых в Ростовской области в 2018 году составит 10,8 млн тонн, что полностью закрывает потребности региона в зерне а так позволяет выполнить планы по экспорту. В целом рост выручки от реализации продукции растениеводства в регионе ожидается на уровне 115 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. Прибыль от продажи сельхозпродукции, по прогнозам, увеличится на треть и составит порядка 10 млрд рублей.

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