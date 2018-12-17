Около 130 жителей Хабаровского края остаются на острове Хайнань

17.12.18 10:06

© РИА Новости. Илья Питалев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - На вывоз туристов из китайского города Хайкоу (остров Хайнань) понадобится около 15 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края.

"Для эвакуации туристов планируется отправить два борта авиакомпании "Аврора". Один полет будет стоить более 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе агентству уточнили, что деньги на авиаперелеты выделит ассоциация "Турпомощь".

По данным регионального правительства, в настоящий момент на острове остаются 127 хабаровчан, из них 33 ребенка. Также 43 жителя Амурской области, из которых 11 - дети.

"Сегодня на остров вылетел представитель краевого управления по туризму. Она должна наладить бытовые и организационные вопросы для туристов, до момента их отлета", - сказал агентству представитель пресс-службы.

Она уточнила, что по распоряжению губернатора, правительство будет готово выделить материальную помощь на экстренные нужды туристов, пока они находятся в Китае.

Вылет авиакомпании запланирован на 18 или 19 декабря. В настоящее время решаются вопросы по аккредитации "Авроры" китайской стороной.

Как сообщалось, около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за многомиллионных долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского, Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро", который летел через Москву.