Врио главы Свердловской железной дороги РЖД после ареста начальника стал его первый зам

17.12.18 14:23

© РИА Новости. Александр Демьянчук

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющим обязанности начальника Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") вместо арестованного Алексея Миронова назначен его первый заместитель Валентин Искоростенский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СвЖД.

Представитель пресс-службы затруднился сказать, с какого числа В.Искоростенский приступил к исполнению должностных обязанностей.

Как сообщалось, 14 декабря суд арестовал начальника СвЖД А.Миронова на два месяца.

Уральское следственное управление на транспорте СКР 13 декабря возбудило в отношении А.Миронова уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).

Между тем, представитель Ленинского районного суда Екатеринбурга сообщил "Интерфаксу", что в понедельник защита начальника Свердловской железной дороги подала апелляцию на его арест. Сам А.Миронов заявлял журналистам, что считает арест необоснованным.