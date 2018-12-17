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17.12.18 14:23
Врио главы Свердловской железной дороги РЖД после ареста начальника стал его первый зам
Представитель пресс-службы затруднился сказать, с какого числа В.Искоростенский приступил к исполнению должностных обязанностей.
Как сообщалось, 14 декабря суд арестовал начальника СвЖД А.Миронова на два месяца.
Уральское следственное управление на транспорте СКР 13 декабря возбудило в отношении А.Миронова уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).
Между тем, представитель Ленинского районного суда Екатеринбурга сообщил "Интерфаксу", что в понедельник защита начальника Свердловской железной дороги подала апелляцию на его арест. Сам А.Миронов заявлял журналистам, что считает арест необоснованным.
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