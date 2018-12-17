Новогодние каникулы в России начнутся в воскресенье 30 декабря

17.12.18 10:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Через две недели в РФ начнутся десятидневные новогодние выходные - с 30 декабря до 8 января включительно, напомнили в Роструде.

"Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Соответственно, россияне выйдут на работу в среду, 9 января, и, таким образом, первая рабочая неделя 2019 года продлится три дня - со среды, 9 января, по пятницу, 11 января.

И.Шкловец отметил, что новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

"Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Выходной день с субботы, 29 декабря перенесен на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя в нынешнем году будет шестидневной", - сказал собеседник агентства.

Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавляют выходные дни к празднованию Первомая в будущем году (2 и 3 мая, четверг и пятница), сообщил И.Шкловец.