|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.12.18 10:20
Новогодние каникулы в России начнутся в воскресенье 30 декабря
"Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник, 8 января 2019 года", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Соответственно, россияне выйдут на работу в среду, 9 января, и, таким образом, первая рабочая неделя 2019 года продлится три дня - со среды, 9 января, по пятницу, 11 января.
И.Шкловец отметил, что новогодним выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.
"Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Выходной день с субботы, 29 декабря перенесен на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя в нынешнем году будет шестидневной", - сказал собеседник агентства.
Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавляют выходные дни к празднованию Первомая в будущем году (2 и 3 мая, четверг и пятница), сообщил И.Шкловец.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket