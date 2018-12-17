Кровля производственного здания обрушилась в Подмосковье, под завалами оказались до 8 человек

17.12.18 10:25

© РИА Новости. Пресс-служба Главного управления МЧС РФ

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В городе Дзержинский (Московская область) обрушилась кровля производственного здания, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Обрушилась кровля производственного здания. Под завалами - от четырех до восьми человек. Все живы, однако получили травмы", - сказали в главке.

Между тем источник в службе "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, состояние пострадавших тяжелое.

"Люди нуждаются в скорейшем деблокировании и госпитализации. Состояние тяжелое. Однако пострадавшие подают признаки жизни", - сказал источник.

Кровля обрушилась на площади 170 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров.

"По предварительным данным, кровля обрушилась под тяжестью снега", - сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.