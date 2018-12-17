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17.12.18 10:31
Более 2 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Удмуртии
Правоохранители провели обыски в принадлежащих задержанному мужчине помещениях.
"Изъято более 2300 литров различной алкогольной продукции (водка, коньяк, спирт)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД по Удмуртии агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что контрафактный алкоголь был обнаружен, в частности, в коттедже мужчины, а большую часть этой продукции изъяли из его гаража.
Изъятые образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).
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