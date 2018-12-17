Более 2 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Удмуртии

17.12.18 10:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские Удмуртии совместно с сотрудниками регионального УФСБ и бойцами Росгвардии задержали жителя города Воткинска по подозрению в распространении алкоголя с поддельными акцизными марками, сообщает пресс-служба МВД по республике в понедельник.

Правоохранители провели обыски в принадлежащих задержанному мужчине помещениях.

"Изъято более 2300 литров различной алкогольной продукции (водка, коньяк, спирт)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД по Удмуртии агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что контрафактный алкоголь был обнаружен, в частности, в коттедже мужчины, а большую часть этой продукции изъяли из его гаража.

Изъятые образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок).