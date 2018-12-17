Власти Петербурга планируют подать заявку на федеральное софинансирование метро в Кудрово в 2023 году

17.12.18 10:57

© РИА Новости. Игорь Руссак

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Петербурга в 2023 году планирует подать заявку на софинансирование строительства станции метро "Кудрово" в Ленинградской области из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.

Объем средств, который планируется попросить у федеральных властей, в сообщении не уточняется.

К настоящему времени Смольный и правительство Ленинградской области утвердили совместный план мероприятий по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро на участке от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное".

Варианты расположения станции и депо планируется определить к концу марта 2019 года. Предполагается, что решение о точном местоположении "Кудрово" и "Правобережного" будет принято весной следующего года.

Открытие станции "Кудрово" для пассажиров запланировано к концу 2025 года.