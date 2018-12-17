Бетонные перекрытия на заводе в подмосковном Дзержинском обрушились во время ремонта

17.12.18 11:21

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Перекрытия на заводе ООО "Техно групп" в подмосковном Дзержинском рухнули во время ремонта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"При проведении ремонтных работ произошло обрушение бетонных перекрытий на площади 130 кв м в 1-этажном производственном здании ООО "Техно групп" на улице Академика Жукова, д.2, где осуществлялось производство теплообменных устройств и холодильного оборудования", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, из которых один погиб. Четверо госпитализированы. Проводятся работы по поиску и спасению еще двух человек, информирует чрезвычайное ведомство.

"К месту происшествия направлены силы постоянной готовности АМГ "Ногинского СЦ" и ЦСООР "Лидер" МЧС России, а также отряд "Центроспас" (40 человек, 8 единиц техники), отмечается в сообщении.