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Судебное следствие по делу о гибели детей на Сямозере возобновлено из-за новых исков потерпевших

© РИА Новости. Руслан Кривобок
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Судебное расследование по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии возобновлено после поступления новых исков со стороны потерпевших о компенсации морального вреда.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала Петрозаводского городского суда в понедельник, со стороны потерпевших поступило 14 исков. Каждый из них просит взыскать с бывших руководителей парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой - по 10 млн рублей, с Вадима Виноградова - 5 млн рублей.

Также потерпевшие требуют взыскать компенсацию с врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и с бывшего главы ведомства Анатолия Коваленко по 10 млн рублей, а также с двух инструкторов лагеря: Валерия Круподерщикова - по 5 млн рублей, Павла Ильина - по 1 млн рублей.

"Таким образом, в общей сложности в отношении Виноградова поданы иски о компенсации морального вреда на сумму 92,5 млн, Решетовой - 180, Коваленко - 164,8, Котович - 164,1, Круподерщикова - 82,6 и Ильина - 16,8 ммлн рублей", - сказал на заседании судья Александр Смирнов.

В настоящее время судебное расследование продолжается с допроса экспертов.

Как сообщалось, 18 октября Петрозаводский городской суд закончил судебное следствие и объявил перерыв до 17 декабря для подготовки сторон к судебным прениям.

Ранее судья А.Смирнов удовлетворил ходатайство стороны гособвинения и продлил на три месяца срок содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела - бывшим руководителям парк-отеля "Сямозеро" Е.Решетовой и В.Виноградову. Они пробудут под арестом до 7 февраля 2019 года. Е.Решетову и В.Виноградова обвиняют по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оставление в опасности".

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Всего следствие обвиняет шесть человек: экс-директора парк-отеля "Сямозеро" Е.Решетову, ее бывшего зама В.Виноградова, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Л.Котович и бывшего главу ведомства А.Коваленко, а также двоих инструкторов лагеря П.Ильина и В.Круподерщикова - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставлении в опасности и халатности.

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