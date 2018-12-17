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17.12.18 12:00

Москва даст решительный ответ в случае провокации со стороны Украины на границе с Крымом

© РИА Новости. Владимир Песня
17 декабря. Interfax-Russia.ru - В случае провокации со стороны Украины на границе с Крымом Москва готова дать решительный ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", - отметил С.Лавров.

"По нашим данным, провокацию на границе с Крымом они обсуждают вместе со своими западными кураторами", - отметил министр.

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