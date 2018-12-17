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17.12.18 12:00
Москва даст решительный ответ в случае провокации со стороны Украины на границе с Крымом
"Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тыс. военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерации, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом", - отметил С.Лавров.
"По нашим данным, провокацию на границе с Крымом они обсуждают вместе со своими западными кураторами", - отметил министр.
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