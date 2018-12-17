Жители еще одной пятиэтажки переселяются по программе реновации на западе Москвы

17.12.18 12:06

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Началось заселение еще одного дома по программе реновации на западе Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Новый дом, построенный по индивидуальному проекту, находится в районе Очаково-Матвеевское по адресу: Матвеевская улица, 11.

"В "стартовый" дом поедут жители дома №3 по улице Наташи Ковшовой. Эта пятиэтажка была построена в 1963 году. Всего здесь находится 52 квартиры", - цитирует пресс-служба главу департамента Сергея Левкина.

В ведомстве напомнили, что первые переселения по программе реновации на западе Москвы начались в апреле этого года, для жителей старых пятиэтажек были подготовлены сразу четыре новых дома - на Проспекте Вернадского, улицах Гжатская и Красных Зорь. В настоящее время один дом по адресу улица Красных Зорь, 23 полностью расселен.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 тыс. 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.