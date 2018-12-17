Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели на пожаре трех человек

17.12.18 12:24

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек, в том числе ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану в понедельник.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в пресс-релизе.

По информации следствия, в ходе тушения пожара в квартире дома обнаружены тела хозяйки 1956 г.р., ее сына 1975 г.р. и внука 2017 г.р. с признаками отравления угарным газом. Кроме того, госпитализированы 33-летняя дочь хозяйки и двое ее детей 2008 и 2013 г.р.

Отмечается, что причиной пожара могло стать неосторожное курение погибшего мужчины.