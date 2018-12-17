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17.12.18 12:24
Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели на пожаре трех человек
"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в пресс-релизе.
По информации следствия, в ходе тушения пожара в квартире дома обнаружены тела хозяйки 1956 г.р., ее сына 1975 г.р. и внука 2017 г.р. с признаками отравления угарным газом. Кроме того, госпитализированы 33-летняя дочь хозяйки и двое ее детей 2008 и 2013 г.р.
Отмечается, что причиной пожара могло стать неосторожное курение погибшего мужчины.
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